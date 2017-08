Yousee fyrer leverandør

DANMARK: På mandag kan Efterforskerne på P1 fortælle om, hvordan serbiske montører har arbejdsdage på 15-17 timer.

Samtidigt får arbejderne en så lav løn, at det er tvivlsomt, om de kan leve op til de krav, som arbejderne har fået arbejdsvisum på. Det har fået TDC til at fyre underleverandøren på stedet.

- Vi har via DR fået overbragt alvorlige beskyldninger fra medarbejderne mod Roaming Networks, og firmaet har ikke tilfredsstillende kunne modbevise disse beskyldninger, og derfor har vi øjeblikkeligt stoppet firmaets arbejde, fortæller Jens Aaløse, der er koncerndirektør i TDC Group.

TDC’s datterselskab Yousee opgraderer i øjeblikket deres kabel-tv-netværk og har hyret Huawei Technologies Denmark, som entreprenør. De benytter sig af tre underleverandører, hvor Roaming Networks er den ene af dem. Huawei er ifølge pressemeddelelsen fra TDC enige i den beslutning, men afviser at udtale sig yderligere.

I kontrakten mellem TDC og Huawei står, at alle leverandører og underleverandører skal leve op til danske krav og regler og have en overenskomst med en anerkendt, dansk fagforening. Men selvom Roaming Networks har en overenskomst, så har de ikke overholdt den. Blandt andet har arbejderne ikke fået lønsedler eller betaling for overarbejde og natarbejde.

- Vi har indskrevet kravet om at leve op til danske arbejdsforhold i vores kontrakter, fordi det er afgørende for os. I dette tilfælde er der for stor usikkerhed om medarbejdernes forhold, og derfor kan Roaming Networks ikke udføre arbejde for TDC Group.

Efterforskerne på P1 har inden fyringen talt med direktøren for Roaming Networks Tomislav Nesovanovic. Sagen har været så vigtig for direktøren, at han i går rejste fra Serbien til Danmark for at forklare sig overfor TDC og Huawei. Men det lykkedes øjensynligt ikke. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til fyringen.

- Vi kan ikke acceptere, at forholdene tilsyneladende ikke er i orden. En opsigelse af kontrakten kan betyde, at projektet bliver forsinket en smule, men hensynet til medarbejderne er vigtigere for os. Så må vi forsøge at indhente det tabte på anden vis, siger Jens Aaløse.

TDC Group oplyser, at de har indgået aftale med revisionsfirmaet PwC, som i fremtiden kan foretage uafhængige undersøgelser af arbejdsforholdene for at sikre, at underleverandører lever op til danske krav og regler.

På mandag bringer Efterforskerne på P1 arbejdernes fortælling klokken 13.03.