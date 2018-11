Zanka hylder Hareide: Han gør os hele tiden bedre

AARHUS: Det er landstræner Åge Hareide, som skal have størst kredit for, at Danmarks fodboldlandshold siden oktober 2016 ikke er gået fra banen med et nederlag efter ordinær spilletid.

Det siger forsvarsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen forud for årets sidste landskamp, der spilles mandag mod Irland i Aarhus.

- Åge kom ind og var et nyt frisk pust for dansk fodbold efter Morten Olsen. Det tog fire-fem betydende kampe, før vi fandt ud af, hvordan vi ville gøre.

- Siden Montenegro-kampen (0-1-nederlag i oktober 2016, red.) er det kun gået en vej for os.

- Hvis man ser bort fra Christian Eriksen og Simon Kjær, som hele tiden har været fantastiske, og en Kasper Schmeichel som er bedre end nogensinde, er vi alle sammen vokset. Alle har taget nye skridt og hjulpet holdet til at blive dygtigere, siger "Zanka".

Forsvarsspilleren fortæller, at man som spiller skifter mentalitet, i det øjeblik man får landsholdets træningstøj på.

- Man får 20-25 procent ekstra selvværd, så snart man møder op i lejren. Der er en fantastisk stemning, og Åge Hareide har arbejdet rigtig hårdt for at skabe den.

- Det har taget tid, det har været en proces, men processen har virket. Lige nu er det bare fedt at være en del af det her hold, siger "Zanka".

Han mener, at Åge Hareide får det bedste ud af spillerne ved at appellere til spillernes egen fornuft under mantraet "frihed under ansvar".

- Åge personificerer sjovt nok som nordmand den danske mentalitet. Han ved, at vi er et hold af voksne mennesker, som både har en masse viden om fodbold, men også om at være mennesker.

- Lige så snart, at det går godt, er der ingen grund til at indskærpe friheden, og han gjorde det heller ikke, da det gik dårligt. Vi er blevet ved på samme måde, og nu står vi her, siger "Zanka".

Det var først under VM-slutrunden i sommer, at forsvarsspilleren spillede sig fast ind i Hareides holdopstilling.

Men selv tiden som reserve på landsholdet husker han som noget positivt på grund af den gode stemning i truppen, der består af en fast stamme af spillere.

- Det var også fedt at være en del af landsholdet før, jeg spillede fast, for vi har et super sammenhold.

- Jeg havde ikke spillet mange kampe i træk fra start i de første ti år, jeg var omkring landsholdet, men jeg synes, at det var utrolig fedt at være med, siger "Zanka".

Søndag havde over 11.000 sikret sig billet til årets sidste landskamp med Åge Hareide og hans spillere. Kampen begynder klokken 20.45.

/ritzau/