Zeman vinder i Tjekkiet og holder præsidentposten

Vælgerne i Tjekkiet har ved anden og afgørende runde af præsidentvalget genvalgt Milos Zeman, rapporterer officielle medier i landet.

Da 94,95 procent af stemmerne var talt op ud på eftermiddagen lørdag, havde Zeman 52,16 procent af stemmerne. Hans modkandidat, Jiri Drahos, havde 47,83 procent og erkendte sit nederlag.

Tjekkiets præsident har overvejende en ceremoniel rolle, men præsidenten kan dog bestemme, hvem der skal danne regering.

Desuden kan præsidenten udpege medlemmer af nationalbankens bestyrelse, universitetsprofessorer og dommere.

Milos Zeman, der har været præsident siden 2013, er kendt for sine prorussiske synspunkter. Han har opfordret til, at EU ophæver sanktionerne, der blev indført mod Rusland i forbindelse med den russiske invasion af halvøen Krim i 2014.

Zeman er også kendt for sine antimuslimske synspunkter.

Han er allieret med premierministeren, rigmanden Andrej Babis, som netop har fået ophævet sin parlamentariske immunitet.

Babis skal have skjult, at hans holdingselskab Agrofert var ejer af konferenceanlægget Stork Nest Farm nær Prag.

Det betød, at byggeriet kunne modtage EU-støtte, som var beregnet for små virksomheder.

Babis siger, at anklagerne mod ham er politisk motiverede. Han nægter at have brudt nogen lov.

Han trådte formelt tilbage tidligere på måneden, efter at han havde tabt en tillidsafstemning i parlamentet.

Zeman har lovet at give Babis endnu en chance for at danne regering, hvis han kan vinde den nødvendige opbakning i parlamentet.

