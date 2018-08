Zimbabwere frygter ny uro efter valgresultat

Torsdag kunne Zanu-PF-lederen Emmerson Mnangagwa officielt kalde sig vinder af Zimbabwes præsidentvalg. Men selv om der er kommet afklaring om præsidentposten, fortsætter den anspændte stemning i hovedstaden, Harare.

Oppositionen betvivler valgresultatet, og der er bekymring for, hvad der nu vil ske i landet, hvor seks personer onsdag blev dræbt i demonstrationer.

Det fortæller Mathilde Utzon, der er udsendt for Folkekirkens Nødhjælp og befinder sig i Harare. Resultatet af præsidentvalget blev offentliggjort natten til fredag, og efterfølgende talte hun med to kvinder fra oppositionen.

- De er meget kede af det og meget bekymrede. En sagde til mig, at hun var meget bange for, at der ville komme krig. Men ingen ved rigtig, hvad der kommer til at ske, siger Mathilde Utzon.

Den endelige stemmeoptælling viste, at 75-årige Mnangagwa havde fået over 50 procent af stemmerne.

Men straks meddelte lederen af oppositionspartiet Movement for Democratic Change (MDC), Nelson Chamisa, at han og partiet har beviser for valgfusk. Han lover at fremlægge beviser.

Mathilde Utzon, der har talt med vælgere, der stemmer på oppositionen, fortæller, at mange dog er bange for at stå frem, hvis de har beviser.

- Alle jeg taler med, der støtter oppositionen, er sikre på, at der har fundet valgsvindel sted. Vi mangler dog stadig den endelige dokumentation.

- Jeg har været i Zimbabwe i tre uger, og mit klare indtryk er, at folk har oplevet konkrete eksempler på valgsvindel, men de er for nervøse til at stille sig frem. De er bange for at komme i fængsel, siger hun.

Onsdag blev seks personer dræbt og flere såret, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt mod demonstranter fra oppositionen.

Natten til fredag var der ifølge nyhedsbureauet AP dog ikke optræk til sammenstød i Harare.

Valget, der blev afholdt mandag, var det første i 40 år, hvor den mangeårige leder Robert Mugabe ikke stod på stemmesedlen. Men den nye leder repræsenterer Mugabes gamle parti.

- Han har siddet ved siden af Mugabe og været hans højre hånd i 37 år. Han har ikke et særligt positivt ry. Der er beskyldning om, at han har stået bag folkemord, siger Mathilde Utzon.

/ritzau/