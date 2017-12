Zimbabwes præsident Mnangagwa udpeger to vicepræsidenter

I Zimbabwe, hvor Robert Mugabe i november blev presset til at træde tilbage som præsident, har landets nye leder, Emmerson Mnangagwa, udpeget to vicepræsidenter.

Det oplyser den statslige tv-station Zimbabwe Broadcasting Corporation.

Der er tale om den pensionerede hærchef Constantino Chiwenga og politikeren Kembo Mohadi. De skal tages i ed torsdag.

Chiwenga trak sig fra militæret tidligere på måneden.

Og udnævnelsen som vicepræsident betragtes af mange som en belønning for at stå i spidsen for det de facto-kup, der satte en stopper for Robert Mugabes 37 år lange styre og i stedet sikrede Mnangagwa magten.

93-årige Mugabe havde kort forinden kuppet fyret Mnangagwa som vicepræsident.

De to mænd var begge en del af befrielseskrigen i 1970'erne, hvor zimbabwerne kæmpede for at frigøre sig fra det hvide styre.

I mange år var Mugabe og Mnangagwa tætte allierede. Og begge er blevet beskyldt for at slå hårdt ned på deres modstandere i Zimbabwe.

I 1990'erne var Mnangagwa - der er kendt som "krokodillen" - blandt andet chef for den interne sikkerhedstjeneste. Sikkerhedstjenesten var ifølge menneskerettighedsgrupper ansvarlig for drabene på omkring 20.000 personer.

Fyringen af ham, som fandt sted i begyndelsen af november, fik landets magtfulde hær til at frygte, at præsidentens meget yngre kone, Grace Mugabe, blev kørt i stilling til at overtage magten efter sin mand.

Mugabes noget yngre kone er ikke populær blandt de gamle militærfolk.

Herefter gik det hurtigt. Mugabe blev sat i husarrest, og til sidst gav han efter og gik af.

Efter at Mnangagwa vendte tilbage og indtog posten som præsident, har flere topfolk fra militæret fået en plads i regeringen.

Analytikere vurderer, at det er et tegn på, at hæren genvinder en hel del indflydelse i zimbabwisk politik.

- Han (den kommende vicepræsident Chiwenga, red.) spillede en afgørende rolle i overgangen fra Mugabe til Mnangagwa.

- Der var ingen anden måde at betale ham tilbage på eller takke ham ud over at give ham vicepræsidentposten, siger Sabeloa Ndlovu-Gatsheni, der er professor ved University of South Africa, til nyhedsbureauet AFP.

Der skal efter planen afholdes parlamentsvalg i Zimbabwe til juli.

