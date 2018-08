Zinck efter premieren: Banen var under al kritik

FODBOLD: Jammerbugt FC åbnede lørdag den nye sæson i 2. division med en pointdeling, da udekampen mod nedrykkerne fra Brabrand endte 1-1.

Morten U. Thomsen bragte ellers Jammerbugt på sejrskurs, inden Brabrand fik udlignet fem minutter før tid.

- Det er altid trælst, når modstanderen udligner så sent, men set over hele kampen var det nok et meget fair resultat. Havde vi været lidt skarpere, kunne vi godt have lukket kampen på en omstilling i anden halvleg, men ellers var det en kamp uden de store chancer til nogen af holdene, lyder det fra Jammerbugt-træner Bo Zinck, der til gengæld ikke var tilfreds med baneforholdene i Brabrand.

- Banen var under al kritik. Den er ikke blevet vandet i to måneder, og jeg kan umuligt vurdere spillerne under de forhold. Det er ikke nogen undskyldning, for det var noget lort for begge hold, men jeg har ondt af Brabrand, når Aarhus Kommune byder dem sådan noget, siger Bo Zinck.

Han kunne dog sagtens stille sig tilfreds med det ene point.

- Vores defensiv var stærk, og vi ser stadig ud til at være i god form. Samtidig fik vi scoret på en dødbold, så der er mange positive ting at tage med. Man må også sige, at et point i første kamp på udebane mod en nedrykker er ok. De kom med noget tempo fra sidste sæson i 1. division, men vi stod godt imod kampen igennem, siger Bo Zinck,