Zinck før lokalopgør: En kamp, alle ser frem til

FODBOLD: Sæsonens andet nordjyske lokalopgør i 2. division står på menuen lørdag eftermiddag, når Jammerbugt FC skal på besøg hos oprykkerne fra Vejgaard. Da holdene mødtes tilbage i august, endte det i en pointdeling efter en sen udligning af Vejgaard. Jammerbugt-træner Bo Zinck håber, der venter endnu et dramatisk opgør på Soffy Road.

- Der er som sådan ikke en rivalisering mellem de to klubber, men det er en kamp, alle ser frem til. Forhåbentligt kommer der masser af drama og intensitet og en masse tilskuere, for det har begge hold fortjent, siger Bo Zinck og roser Vejgaard for deres udvikling henover sæsonen.

Jammerbugt er storfavoritter i den nordjyske duel, men Bo Zinck forventer, at hans spillere er helt tændte til opgøret.

- Vejgaard kommer til at være parate med alt, hvad de har. Det er sindssygt vigtigt, at vi matcher deres gejst og gåpåmod. Det skal vi simpelthen, for ellers går det galt for os, siger Bo Zinck.

Der er kampstart på Soffy Road i Aalborg klokken 13.