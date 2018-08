Zinck: Vi er bedre rustet i år

FODBOLD: Jammerbugt FC tager lørdag hul på en ny sæson i 2. division med en udekamp mod nedrykkerne fra Brabrand.

Og Jammerbugt-træner Bo Zinck er optimistisk med henblik på den sæson, der venter.

- Vi er klar. Vi har haft en fin opstart, og der er mange spillere, der nu har været her i et års tid. Over hele linjen synes jeg, at vi er bedre rustet, end vi var for et år siden, siger Bo Zinck.

Jammerbugt sluttede forårets oprykningsspil på en tredjeplads. Kun Hvidovre og Næstved, der endte med at rykke op, endte højere, men alligevel holder Jammerbugt-træneren igen med oprykningsdrømmene.

- Skive og Kolding er favoritter. De har begge meldt ud, at de går efter oprykning, og det må betyde, at man har nogle penge i ryggen, når man siger sådan.

- For os handler det om at komme med i oprykningsspillet, og så har vi en intern målsætning om at slutte i top-tre. Det lyder måske lidt kedeligt, men jeg synes faktisk, at det er vældig ambitiøst, siger Bo Zinck.