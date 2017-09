Zirkus Nemo offer for livsfarligt hærværk

SLAGELSE: Sommeren igennem har politiet advaret om en farlig trend, hvor hjulbolte er blevet løsnet på både biler og cykler.

I weekenden gik det ud over en cirkusvogn fra Zirkus Nemo, som holdt parkeret ved transportcentret Stop 39 i Slagelse. Det skriver Sjællandske.

Episoden har efterladt Søren Østergaard fra Zirkus Nemo i chok.

- Min vognmand var heldigvis snarrådig og tjekkede boltene, inden han kørte af sted. Den ene var løsere end den anden, og det bliver de altså ikke af sig selv, siger Søren Østergaard.

Vognen holdt ved Stop 39 i et døgns tid, fordi Zirkus Nemo over weekenden har været ved at flytte til sæsonens sidste forestillingsstop i Odense. -

Hærværket er meldt til politiet, men Søren Østergaard vil gerne benytte lejligheden til at advare andre trafikanter mod den farlige tendens.