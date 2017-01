Tidligere Aalborg-keeper har stor respekt for Danmark

Et indlæg fra Rooney blev først headet på stolpen af Marouane Fellaini, og efterfølgende dukkede Ibrahimovic så op og headede det ene point hjem./ritzau/

Georginio Wijnaldum headede over mål på en stor Liverpool-chance, men med seks minutter før tid lagde United igen et tungt pres.

Mkhitaryan strøg igennem i højre side efter 54 minutter og var tæt på at skabe en stor United-chance.

Wayne Rooney erstattede Michael Carrick til anden halvleg, hvor Divock Origi forsøgte sig for gæsterne efter fire minutter.

Ibrahimovic forsøgte sig på et direkte frispark, men Liverpool-keeper Simon Mignolet reddede flot.

Paul Pogba slog bolden væk med hånden i feltet og forærede Liverpool et soleklart straffespark.

Efter 25 minutter var det så Phil Jones, der sjoskede rundt i bolden i Uniteds forsvar, og minuttet efter gik det galt for United.

Liverpool lagde optimistisk ud, men efter 13 minutter kom unge Alexander-Arnold i problemer mod Anthony Martial, der søgte Zlatan Ibrahimovic med en aflevering, som dog blev for lang.

På højreback var helt unge Trent Alexander-Arnold kastet for løverne, mens United stillede op med det tunge skyts af stjernenavne og kun har Eric Bailly i Afrika i øjeblikket.

Mané er til African Nations Cup, og Liverpool kunne få timer før opgøret ikke få afklaret, om Matip måtte spille, fordi han har afvist at stille op for Cameroun i turneringen i Afrika.

Det var lige ved at lykkedes, men seks minutter før tid dukkede Zlatan Ibrahimovic op og headede United på 1-1 i storkampen i Premier League.

MANCHESTER: Liverpool sled og slæbte i en time for at holde en 1-0-føring ude mod Manchester United søndag.

