Zoo har aflivet syg isbjørn

AALBORG: Aalborg Zoo har mandag valgt at aflive isbjørnen Lars, fordi han var uhelbredeligt syg af kræft. Det skriver den zoologiske have på sin Facebookside mandag eftermiddag.

Isbjørnen fik et sundhedstjek 5. september, hvor nogle blodprøver viste et forhøjet levertal, og en scanning mandag viste, at bjørnen havde en stor kræftsvulst ved leveren. Derfor valgte man altså at gøre en ende på det for isbjørnen Lars.

- Det er altid trist at aflive et dyr, men det er vores ansvar at træffe denne beslutning, når et dyr er uhelbredeligt syg, skriver Aalborg Zoo