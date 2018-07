Zoo sikrer sig mod rovdyr udefra

AALBORG: Når aftenen falder på, kravler uønskede gæster ind i Aalborg Zoo, hvor de gør livet surt for de faste beboere.

Det har byens store turistattraktion nu taget konsekvensen af og er ved at omkranse zoologisk have med et højt hegn. Det skal mere effektivt holde byræve ude af anlægget, for rævene angriber og nedlægger byttedyr i zoo. Desuden bringer de smitterisiko ind i dyreanlægget, fordi mange af byrævene har sygdommen skab.

Kraftigt bid i skinken

I februar var en ræv godt i gang med at spise en lille nandu (strudseart) på zoologisk haves pampas, da den blev opdaget.

- Det så dyrepasseren, og så stak ræven af, men den havde nået at tage en god bid af skinken på nanduen, og dyrlægen kunne ikke redde fuglen, som måtte aflives. Så skambidt var den, og havde ræven haft tid nok, er der ingen tvivl om, at den ville have spist hele nanduen, fortæller driftschef Søren Møller Abildgaard.

Personalet var lettere chokeret, for ingen havde forestillet sig, at ræven ville gå til angreb på så stort et dyr. I fuldt udvokset tilstand vejer den sydamerikanske struds 20-25 kilo og bliver 1,2-1,4 meter høj.

Begrænser dyrevelfærd

Før Søren Møller Abildgaard blev ansat i Aalborg Zoo, var der angreb på flamingo-kolonien. På én nat måtte otte flamingoer lade livet til en ræv, og det gjorde ondt på de ansatte, for flamingoerne har været en del af Aalborg Zoo næsten så længe, nogen kan huske.

Men også tamsvinene, marsvin og den lille gnaver mara er jævnlige byttedyr for byrævene. Helt at lukke af for udefrakommende dyr er umuligt. For eksempel flyver råger og krager frit ind i haven, og da NORDJYSKE er på besøg, har en flok råger en fest med at æde løs af flamingoernes foderkasse.

- Men ræven er det største rovdyr, vi har i haven, som ikke er bag hegn, og det betyder, at andre af vores dyr skal lukkes inde om natten, så de ikke bliver angrebet. Det går ud over dyrenes velfærd, for flere af dem kan godt lide at bevæge sig uhindret mellem stalden og det fri, bemærker driftschef Søren Møller Abildgaard.

Større artsrigdom

Desuden vil Aalborg Zoo også gerne have mulighed for at have flere mindre dyr i de forskellige anlæg. De er med til at vise et mere varieret udbud af de dyrearter, som lever på forskellige steder på kloden. For eksempel zoos sydamerikanske pampas, hvor gnaveren mara ikke indgår i bestanden. Lige nu er der nemlig kun de dyr, som er for store eller farlige til, at rævene går løs på dem.

Aalborg Zoo har gjort flere forsøg på at bekæmpe byrævene - eksempelvis med fælder - men de kommer igen. Derfor har man nu valgt den fysiske forstærkning hele vejen rundt, og hegnet er gravet 40 cm ned i joden, så rævene ikke graver sig under. Hegn under jorden er skråtstillet, så rævene støder på gitteret, når de graver lige ned. Selv om ræve er snu, er de ikke så snu, at de kan finde ud af at bakke og grave hullet længere væk fra det synlige hegn.