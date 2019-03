Virksomhederne i Mariagerfjord gør allerede i dag et stort stykke arbejde for at hjælpe ledige borgere, siger Edin Hajder. - Men vi kan se, der er et stort tilbagefald til kontanthjælp. Min bøn til arbejdsgiverne er, at de bør være mere åbne for at tage nogle af de borgere, der kun mangler nogle få timer. Arkivfoto