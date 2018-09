Aalborg skal gøre sig lækker: Krydstogtturister vil købe noget unikt

Aalborg kan i modsætning til de fleste andre destinationer tilbyde, at skibene kan lægge til kaj lige i smørklatten af byen - gæsterne skal bare lige over fodgængerovergangen, så står de midt i byen. Men forretningslivet i Aalborg skal være bedre til at præsentere gæsterne for unikke og originale varer - så smider de gerne langt flere penge end i dag. Arkivfoto: Lars Pauli