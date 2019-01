I øjeblikket er 11 virksomheder med i Aalborg Alliancen, hvis mål er en tredje Limfjordsforbindelse samt at få flere aalborgensere i job. Målet er 40 virksomheder i 2019, men ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) begynder man for alvor først at rekruttere i januar. Arkivfoto: Torben Hansen