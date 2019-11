12 år bag tremmer: Boris har fundet sit nye drug i spjældet

NØRRESUNDBY:Han ligner dét, han er. Hårdkogt kriminel misbruger med mange år bag tremmer. Men der er også en anden historie om Boris Andersen. Den anden historie er fuld af skønsang, kærlighed og fælleskab.

Søndag gav han sammen med sine kammerater i Fangekoret en propfuld kirke i Nørresundby en stor oplevelse. Ikke fordi det musikalske niveau var tårnhøjt, men fordi musik også er følelser, og der er store følelser på spil, når de brede mænd med den brogede fortid synger deres historie ud.

Foto: Peter Broen

Boris Andersen er 49 år. Han er faktisk ud af en "almindelig socialdemokratisk familie i Greve." Han blev udlært murer og fik arbejde og familie, men samtidig udviklede han et problem med spil og stoffer. Og kriminaliteten fulgte med.

- Poker og kokain er en dyr hobby. Så der skulle bruges nogle flere penge, fortæller Boris Andersen, der begyndte at handle med stoffer. En dag kørte han 40 kilo hård narko fra Holland til Danmark. Det blev opdaget, og systemets dom var hård. 12 år i fængsel.

Ser det gode i alle

Ret hurtigt fik Boris Andersen kontakt til Fangekoret via en medindsat i Vridsløselille Fængsel. Det blev en oplevelse, som ændrede hans liv. Ikke mindst mødet med korets leder Louise Adrian.

- Louise er bare et godt menneske. Hun kommer med kærlighed, og hun ser det gode i alle. Og så kunne hun høre, at jeg godt kunne synge lidt – eller i hvert fald synge højt. Og så er det gået slag i slag, siger Boris Andersen.

Han kom samtidig ind i et program i fængslet, hvor han blev behandlet for sin ludomani og sit stofmisbrug.

- Når man har været i et misbrug, så skal man finde noget andet at sætte ind. Koret og sangen gjorde det for mig. Det blev mit nye drug. Det gør mig simpelthen glad i låget. Det udløser de samme endorfiner som misbrug, men til gengæld er det ikke så dyrt, og man har heller ikke så ondt i hovedet bagefter.

Fangekoret sang søndag i Baptistkirken i Nørresundby. Boris Andersen (i hvid bluse) sang solo: Oh Happy Day. Foto: Peter Broen

Han giver Fangekoret en stor del af æren for, at hans udslusning fra fængslet nu ser ud til at blive en succes. Når han er ude, arbejder han som køkkenmedhjælper.

- For dem der ligger på vippen, kan fangekoret godt være dét, der reder dem. Man kan høre på sangteksterne, at Louise har været med til at gøre en forskel for nogen og været med til at redde dem. Og det har hun også for mig. Helt sikkert. Jeg kan se nogle andre ting i livet nu. Se nogle nuancer, siger langtidsfangen.

Boris Andersen og de andre gutter i Fangekoret trækker fulde huse, hvor de kommer frem. Han tror, at det hænger sammen med, at "folk skal se løverne ude af buret", som han formulerer det. Men der er også noget andet.

- Der er store følelser i det her. Vi hører jo tit, at folk er rørte, og at det kan et eller andet. Det er måske historien. Folk fortæller jo om sig selv og har selv skrevet nogle af sangene. Og der kan man jo selv stå med tårer i øjnene nogle gange. Det er meget rørende. At man kan mærke mennesket bag historien.

Flytte nogle fordomme

Louise Adrian var også med i Nørresundby søndag. Hun har drevet koret siden begyndelsen af nullerne. I de første mange år sang de indsatte kun i fængslerne.

- Det at have noget at se frem til for dem – at komme ud at synge – det er en kontrast til det negative inde i fængslet. Jeg bliver opmuntret af at se og mærke, hvad det giver dem, og så synes jeg, at det er fantastisk at vise dem frem – vise mit livsværk frem – uden for murene, siger hun.

Louise Adrian har ledet Fangekoret i mange år. Hun var også med i Baptistkirken i Nørresundby søndag, hvor der var fuldt hus. Foto: Peter Broen

Louise Adrian håber, at Fangekoret kan give et indblik i livet bag tremmer og flytte nogle fordomme. Og så kan hun mærke, at de indsatte vokser i mødet med publikum.

- Man kan selvfølgelig ikke bare sige, at de indsatte fik et godt liv, fordi de sang i sangkoret, men jeg kan se, hvor meget det betyder for dem pludselig at optræde i en anden sammenhæng og få anerkendelse på noget andet end fede biler, guldkæder og tatoveringer. Det er ikke sådan noget, de viser frem her. Her står de i deres sårbarhed - i en helt ny rolle. Og får anerkendelse for det siger Louise Adrian.

Nordjylland er ikke ukendt land for Fangekoret. De har inden for de sidste tre år sunget for over 1000 konfirmander fra hele Nordjylland. Og Boris Andersen har også været meget i Aalborg gennem årene. Da han var fagligt aktiv som murer, var han jævnligt til kongres. Han har også været i Aalborg mange gange som fodboldfan, da han støtter Brøndby - i en periode havde sin gang i Vestegnens holiganmiljø. Men nu kommer han mest for at synge.

- Jeg slipper ikke det her. Det er det fedeste. Det er virkelig sjældent, at vi får nogle negative historier, når vi er på besøg med Fangekoret, fortæller han.