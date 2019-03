Omfarsveje er et hit. Politikere giver gerne en hånd med, når det første spadestik skal tages, her fra Haderup i december 2018. Fra venstre borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Skive, transportordfører Andreas Steenberg (RV), Asger Lund Jensen, Haderup Skole og Børnehus, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), Joan Hansen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune. (Foto: Vejdirektoratet)