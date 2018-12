Skolerådmand Tina French Nielsen (V) synes både det er vigtigt, at skolerne i Aalborg får bedre legepladser og flere udendørs læringsmiljøer. Et af de steder, hvor man allerede er godt på vej er Tornhøjskolen i Aalborg Øst, hvor hun i 2015 indviede et stort bevægelsestorv. Arkivfoto: Laura Guldhammer