Aalborg Kommune solgte havnegrund uden at kende værdien: Nu er der svar fra ministeren

Når kommunale selskaber sælger fast ejendom, må de stå på mål for, at salgsprisen er et reelt udtryk for aktivets værdi, svarer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et svar til Venstres medlem af Aalborg Byråd og Folketinget, Anne Honoré Østergaard, vedrørende sagen om salget af arealerne ved Nordjyllandsværket. Arkivfoto: Michael Koch