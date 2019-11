Flot afslutning er ikke nok: Vendsyssels efterår har været forsømt

FODBOLD:Vendsyssel FF kan gå på vinterferie med en god følelse, efter at holdet leverede en flot præstation og slog topholdet fra Viborg med 1-0 lørdag aften i Hjørring. Men på bundlinjen står stadig, at efteråret har været ualmindelig skuffende i Vendsyssel FF.

Som superliganedrykker var Vendsyssel FF udskreget som en af favoritterne til at tage den enlige oprykningsplads.

Men allerede nu kan man konstatere, at det ikke kommer til at ske. Afstanden til Vejle, Viborg og Fredericia er for stor, og foråret kommer til at handle om at holde god afstand til nedrykningsstregen, så den ultimative katastrofe kan afværges.

Der er mange forklaringer på, hvorfor Vendsyssel FF har præsteret for dårligt. Den væsentligste er utvivlsomt, at holdet har været voldsomt plaget af skader. Flere spillere har slet ikke kunnet bidrage. Andre har været ramt af gentagne småskader og er ikke kommet ind i et kontinuerligt flow.

Endelig skilte klubben sig efter nedrykningen af med et tocifret antal spillere, så det er et helt nyt puslespil, cheftræner Johnny Mølby har skullet lægge. Det er han heller ikke lykkedes med.

Det helt åbenlyse problem har været offensiven. 16 mål i 18 kampen er langt fra godt nok for et hold, der rummer offensive profiler som Wessam Abou Ali, Ali Messaoud og Tiémoko Konaté.

Det er forståeligt, at klubben fik en svært start på sæsonen, og Vendsyssel FF er ikke den eneste superliganedrykker, der har haft svært ved at sætte sig igennem på et - trods alt - lavere niveau.

Det mest bekymrende er, at det er svært at se fremgang hos vendelboerne.

Der mangler offensive idéer, og holdet har ikke skabt chancer nok. Signalet fra klubben har været, at der trænes ihærdigt i angrebsåbninger. Det er bare ikke til at se, når det gælder, og det falder tilbage på cheftræner Johnny Mølby.

Vendsyssel FF’s bestyrelse er ikke kendt for tålmodighed med sine medarbejdere, men spørgsmålet er, om klubben trods alt ikke bør ændre strategi og satse på noget, der plejer at have afgørende betydning i topsport. Nemlig kontinuitet.