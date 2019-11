Forældre er bekymrede: Stor besparelse rammer specialkørsel

AALBORG:Nogle af de allersvageste borgere kan blive ramt af den besparelse, der fra næste år og i de kommende år skal føres ud i livet på specialkørslen.

I budgetforliget besluttede S, EL, DF og RV nemlig, at der skal laves en rammebesparelse på området på tremio. kr. i 2020 og yderligere 3 mio. kr. årligt i overslagsårene, svarende til i alt 6 mio. kr. fra 2021 og frem. Venstre kritiserer beslutningen og mener, at den vil ramme de svageste borgere i kommunen.

Besparelsen på specialkørslen blev vedtaget i budgetforliget.

- Det var et af de forslag, som Venstre ikke havde med, og vi synes, at det er dybt problematisk. Hvis der er administrative besparelser, så vil vi selvfølgelig gerne tage dem, men vi har tidligere været ude i den øvelse, siger sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Han peger på, at det tidligere har vist sig ikke at være en farbar vej, da man rammer de svageste grupper af borgere i kommunen.

Problematisk besparelse

- Hvis vi skulle finde besparelser, så ville det gå ud over de allersvageste borgere som børn med diagnoser eller andre udsatte borgere med behov for kørsel, der pludselig ikke kunne få den kørsel, som de var vant til, og som skulle omstige eller noget andet. I Venstre synes vi, at det er ganske problematisk, at vi på den måde skal udsætte vores allersvageste borgere for en mere besværlig hverdag, siger Mads Duedahl.

Stigende udgifter

Aalborg Kommunes udgifter til flextrafik, dvs. kørsel af borgere, som af forskellige grunde er visiteret til kommunal kørsel,stiger ifølge kommunen markant, mens antallet af visiterede borgere næsten er uændret. Det tyder ifølge forligspartierne på et skred i bevillingspraksis. Desuden vurderer Nordjyllands Trafikselskab (NT), at ”der er et betydeligt effektiviseringspotentiale i kommunerne, blandt andet ved tilpasning af serviceniveauer og bedre koordinering og udnyttelse af vogne”.

Mads Duedahl undrer sig også over, at man overhovedet ikke nærmere i beslutningen definerer, hvem der rammes.

- Det er altid let at skrive ned, at man vil finde nogle penge på ganske udefinerbar vis, men når vi skal udmønte det her, så garanterer jeg, at det bliver nogle rigtig svære besparelser, som vi kommer til at stå overfor, siger Mads Duedahl.

Han forstår ikke, at kommunen budgetterer med besparelsen, når man ikke ved, om den overhovedet kan realiseres.

Analyse

Ifølge budgetforliget vil Aalborg Kommune og NT i fællesskab gennemføre en analyse af visitation og organisatorisk setup og kommer med forslag til konkrete tiltag og forventet fordeling af effektiviseringen.

Analysen inklusiv forslag skal drøftes af budgetforligspartierne primo 2020 med henblik på den konkrete udmøntning. Ifølge partierne gennemføresder i slutningen af næste år ”en evaluering af, om besparelsen kan realiseres”.

Undren hos V

- Det undrer mig meget, at man budgetterer med en besparelse på op til seks mio. kr., og man har ikke en ide om det kan realiseres eller ej. Jeg synes, at man skylder borgerne at sige, hvor skal pengene så findes henne. Det undrer mig, at Socialdemokraterne kan gå ind for det her, men i endnu højere grad, at Enhedslisten kan stemme for det. Det her er en besparelse på den direkte velfærd, og det plejer de da at være rigtig meget imod.

Brugerne af specialkørslen er ifølge rådmanden handicappede og udsatte borgere.

Sårbar gruppe rammes

- Det kan også være mange solokørsler med borgere, som er udafreagerende eller autister, som har svært ved at være sammen, og det er jo den her gruppe, som man kan gå ind og ramme. Det er en meget sårbar gruppe, og skulle vi nogensinde være med til at spare her, så vil vi gerne vide, hvad det indeholder. Det er at spille hasard med velfærden, at man træffer en beslutning om en besparelse, som man ikke ved hvem rammer.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) forsvarer besparelsen.

På borgmesterkontoret forsvarer borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)millionbesparelsen på specialkørslen.

- I forhold til kritikken fra Mads Duedahl, så er vores tilgang ikke, at vi vil spare på de svageste men sådan set, at vi gerne vil bruge pengene på at skabe en bedre kvalitet i det tilbud, som de er i hver dag.

Han peger på, at der tilsyneladende er besparelsesmuligheder.

Penge til nattevagter

- NT påpeger, at der ligger et effektiviseringspotentiale, og vi vil rigtig gerne bruge pengene ude i institutionerne, de penge som vi sparede her, brugte vi på flere nattevagter til plejehjem og på pædagoger i folkeskolen og forskellige ting, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, at der er tale om et prioriteringsspørgsmål.

- Det er et valg, hvor man helst vil bruge pengene, og hvis man kan effektivisere kørslen, så man får gjort det mere effektivt, og man også sørger for, at man bevilger til dem, der er berettiget til det men heller ikke bevilger til andre, så synes jeg, at det giver god mening at vi på den måde får overført nogle penge fra noget kørsel til vores institutioner, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Det er vel handicappede og børn med specielle behov, der får bevilget den her kørsel. Det er vel de grupper man typisk vil ramme, når man skal ind og spare millionerne på området?

Stigende udgifter

- Det er jo klart, at det er de her grupper, der benytter kørslen, men der er både noget i tilrettelæggelsen af det, og det behøver ikke være noget, der kommer til at gå ud over nogen, hvis man få gjort det mere effektivt. Det er et meget stort millionbeløb, som Aalborg Kommune bruger på kørslen hver eneste år, og også et beløb, der har haft tendens til at stige over de senere år, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, NT har været inde på, at der kan findes otte mio. kr. eller mere på kørslen om året, men også at forligspartierne har besluttet, at der skal følges op på besparelsen for, at ”ikke får urimelige konsekvenser”.

Et forsigtigt beløb

- Vi har valgt at lægge et mere forsigtigt beløb ind, for vi ved godt, at det er et følsomt område at røre ved.

Hvorfor budgetterer man med beløbet, når man senere skal finde ud af om besparelsen i det hele taget kan realiseres?

- Det er fordi, at vi har en stor opmærksomhed på, at tingene kommer til at foregå på en ordentlig måde, men NT har været rundt i mange andre kommuner i det nordjyske, hvor de rent faktisk har fundet besparelser. Når de kan det, og man på den måde kan håndtere kørslen på en billigere møde, så giver det god mening at overføre nogle af de penge på kørslen til de ansatte på plejehjem og andre institutioner, så vi kan sikre en bedre kvalitet der.

Formand for Foreningen af forældre til børn med særlige behov, BHOV Aalborg, Marlene Qvist Simoni frygter, at forældrene nu skal kæmpe for at få kørsel til deres børn. Arkivfoto: Martin Damgård

Besparelsen på specialkørsel vækker bekymring hos foreningen af forældre til børn med særlige behov, BHOV Aalborg.

- Alle besparelser bekymrer os, og særligt fordi man i skoleforvaltningen lavede en rammebesparelse sidste år på kørsel, hvor vi kunne mærke, at der var strammet op. Derfor er det voldsomt bekymrende, at man vil spare igen, siger formand for BHOV Aalborg, Marlene Qvist Simoni.

Frygter serviceforringelse

Hun er overbevist om, at hvis man kunne finde den besparelse, der opereres med nu, så havde man gjort det for lang tiden. Derfor frygter hun en serviceforringelse.

- Man vil måske sige til nogen af dem, der får enekørsel i dag, at det kan de ikke få længere. Vi har jo nogle børn, der har brug for enekørsel, og det må aldrig være et serviceniveau, der vurderer det, det er jo en konkret og individuel vurdering. Når det bliver serviceniveauet, man taler om, så stritter det på mig, for så ved jeg, at vores forældre kommer til at slås for det, og så bliver det endnu et sted, de skal kæmpe for at få det, der er bedst for deres børn, siger Marlene Quist Simoni.

Hun peger på, at der allerede i dag bliver kigget nøje på den enkeltes behov, og at man ikke automatisk får bevilget kørsel. Der skal nemlig søges om kørsel, og hver anmodning bliver vurderet.

- Jeg tror ikke, at der er ret mange, der får kørsel bevilget, som ikke er nødvendigt. Man har jo allerede været inde og kigge på de her ting.

Det bekymrer også formanden, at det er NT og ikke forvaltningen, der peger på besparelsen.

Forslag fra udeforstående

- Det er en udeforstående, der tror, at her tror vi, at kommunen kan finde nogle penge, og så er der nogle politikere, der siger, at det lyder da godt, det vedtager vi. Jeg håber, at de har lavet et grundigt forarbejde.

Formanden giver ikke meget for borgmesterens ord, om at besparelsen ikke behøver at gå ud over nogen.

- Jeg tænker, hvordan kan man lave en besparelse, der ikke går ud over nogen, så skal det være noget administrativt, og jeg tænker, at hvis man kunne det, så var det ikke NT, der fik øje på det. Det er jo serviceniveauet og bedre koordinering og udnyttelse af vogne.

Et andet element, som kommunen arbejdede på ved den forrige besparelse er, at man gerne vil have forældrene til i højere grad at køre deres børn og i stedet for få kørselsgodtgørelse, men det er lettere sagt end gjort, påpeger BHOV.

- Det var fint, og der er mange, der selv vil køre deres børn, men det betyder en længere rute, fordi man ikke har en skole lige i nærheden, og der kan man ikke få tabt arbejdsfortjeneste, for det er en skoleproblematik, så mange forældrene har ikke haft mulighed for at bruge den lidt billigere løsning og tage deres børn ud af bussen, for det vil gå ud over deres arbejdsvilkår.

Marlene Quist Simoni synes også, at det er mærkeligt at besparelsen pludselig popper op sidst i budgetforløbet.

Undren over forløb

- Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt , at det lige pludselig kommer ind fra højre, og at det ikke er noget, som vi har kunnet se i processen og i det hele taget har haft mulighed for at gøre indsigelse imod i den proces, der har været. For mig virker, det som noget der lige er blevet taget ind, og så finder vi nogle penge her.