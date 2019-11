Forførende fornemt på havnefronten i Aalborg: Én ret er (stadig) i verdensklasse

AALBORG:Jeg bruger det yderste af en gaffeltand til at få kødet op. Vikler den papirstynde skive af wagyu-carpaccio rundt om den lille dut af creme lavet på trøffel. Chipsen med tørret skorzonerrod er ikke større end en 50-øre og jeg får den med rundt om gaflen sammen med nogle gram af den lokkende salte kaviar. Med det revne tørrede foie gras på toppen får denne ret Restaurant Fusion med helt op i superligaen af luksus, velsmag, umami.

Det er én af den slags retter, der giver så meget smag i munden, at det er svært at tillade sig at synke. De blot fem små stykker carpaccio er så fyldige, at retten for mig er billedet på det bedste ved gourmetmad. Der er fedme fra foie gras'en, der er umamien fra kaviar, mere umami og let syre i trøffelcremen og knas fra skorzonerroden. Hvis man tager sig tid til at nyde maden i stedet for at skovle den ind, så er der verdener af velsmag ved selv de mest undseelige af madvarer.

Nu er disse råvarer og Restaurant Fusion ikke undseelige. Som bygningen troner sig op der på havnen i Aalborg, er den oplyst af blåt og gult lys med den vidunderlige Limfjorden i baggrunden.

Nok byens smukkeste beliggenhed ned til Limfjorden. Foto Lars Pauli

Ambitiøse Fusion er skabt i en verden, hvor det bedste fra flere forskellige fornemmelser for smag smelter sammen og tilfører madoplevelsen nye højder, hvis man tager sig tid til at smage efter.

Den tid bør man tage sig på Fusion selv på en onsdag aften, hvor antallet er gæster er småt, men ambitionen og servicegenet intakt, når gæsterne skal forkæles.

Forkælelsen begynder allerede, da vi får tilbudt at få taget vores jakker, stole rykkes ud, menukort i hånd, champagne i glasset og snacks på bordet. Kroket med estragonmayo, blæksprutte i ponzu med shiso og toast med kyllingelevermousse. Herlige afdæmpede fusionerede snacks, der går flot med champagnen fra Louis Roederer.

Det herlige ved en fusionsrestaurant er, at man ikke helt ved, hvilke smage fra forskellige verdensdele, der er sat sammen. Men man er forberedt på det bedste.

Sushi-serveringen lyder jo japansk på papiret, men der er lidt dansk fisk på menuen. Fusion har altid haft høj klasse på sushi, og således også denne gang. Frisk sashimi, sur-sødlige ris og salt kaviar. Vi får hvidvinen Grüner Veltliner at smage med, og den giver noget syre, citrus og måske lidt frugt til oplevelsen.

Vi bliver i havet de næste tre retter, hvor det både er havtaske, dansk (opdrættet) ål og sorthummer.

Alle retter i global forening, hvor havtasken møder bak choi og østerssauce til en let frugtig tør hvidvin på rousanne-druen. Godt modspil til det smørblancherede bak choi og den dybe østerssauce.

Dansk opdrættet ål i klæder af sødme, æg og tempura. Foto. Torben Hansen

Den danske ål er grillet let og med en sødlig sauce lagt på en bund af japansk æggestand (tamago) og tempura-stegte trøffelris. Ål er nu en herlig spise. Vi kender den i Danmark traditionelt stegt og serveret med ikke så mange variationer af tilbehør. I Fusions version er ålens udtryk til den søde side, og valget er faldet på en mousserende cava fra Penedés i Spanien. Bobler og frugtig syre står rasende godt til søde noter, og dette her er et flot match.

Det samme er matchet mellem sorthummer tilberedt lynstegt og marineret (tataki) med tempura-dybstegte bøgehatte og spinat. Det hele overhældt med en tyk, mørk hummerbisque tilsmagt med sø-øre. Rettens udtryk er kraftig i smagen og biddet ganske blødt i den fine sorthummer, der kun lige har fået varmen. Tjeneren har sat en fantastisk hvid bourgogne til, der er lagret på stål og giver dejlige gyldne noter til hummerretten.

Nu er vi tilbage, hvor vi begyndte. Femte ret er carpaccio med masser af umami. Efter mindst et halvt minut rundt i munden er en let og frisk Beaujolais fantastisk. Ikke for kraftig og ikke for sur lægger den sig blødt i baggrunden med noter af træ eller skovbund og giver oplevelsen af den perfekte ret.

Carpaccio af wagyu – caviar - tørret foie gras - trøffel. Foto: Torben Hansen

Fusion bliver ved med at blande retter, teknikker og smage fra forskellige kontinenter. Nu er det andebryst med yuzu-marineret pære og brændt fløde fra en dansk ko. Flot anretning med en dyb sauce og puré på selleri. Mencia-druen danner grundlag for vinen fra Ribeira Sacra i Spanien, og det er både den mørke frugt og milde tanniner. Super til saucen.

Vi er ikke færdig med den mørke smag. Nu er vi dog nede i en dansk skovbund og finder et krondyr med morkelsauce serveret med hokkaido-puré, sprøde chips og stegte kantareller. Vinen må nødvendigvis også være kraftig og bliver en mørk Bordeaux fra Chateau Rahoul. Flot med eg og flere tanniner, der rammer retten godt ind.

Skiftet fra skovbund til himlen leveres af en præ-dessert. En let krydret karamel med wasabi, tørret foie gras og kaviar laver elegant skiftet fra det salte til det søde køkken. Det salte kaviar, den tilbageværende fedme i det tørrede foie gras, der smelter i munden - og karamellen med bid. Det er faktisk endnu en ret udtænkt i himlen og klart værd at nyde, inden middagen sluttes af.

Enkel dessert med masser af smag. Foto. Torben Hansen

Og det gør den med en mazarinkage med chokolademousse, passionscreme, marengs, æblesorbet og hvid chokolade. En dessert med fokus på det søde, det syrlige, det cremede og masser af knas og så en lækker sød og syrlig Riesling Kabinett fra Mosel. Dejlig dessert og vin, der er en smuk afslutning på en dejlig aften på Fusion.

Vi er oppe i den helt store liga på Fusion, der råvaremæssigt spiller alle de bedste kort og tilsætter smage og teksturer i retterne fra hele verden. Betjeningen er sublim, vedkommende og vidende. Der er sat rigtig gode vine til, og det spiller max.

Omgivelserne er normalt i top på Fusion både med hensyn til indretning og udsigten til Limfjorden. Jeg har dog mest udsigt til et stort sort gardin, og det er faktisk trist. Hvis der ikke er gæster ved de andre borde, vil jeg stadig hellere have luft og lys omkring mig.

Min nye yndlingsret har været serveret på Fusion i flere år. Jeg kan godt forstå, man fortsætter med den på kortet, for det er klart aftenens mest vellykkede ret af de mange vellykkede.

Til en pris af 3200 kroner for to personer med alt inklusive bliver det fem gafler til Restaurant Fusion og en klar anbefaling om at tage på havnen i Aalborg.

Restaurant Fusion Strandvejen 4, st. tv 9000 Aalborg Tlf.: +45 35 12 33 31 E-mail: info@restaurantfusion.dk Mandag - lørdag: 17.00 - 24.00 Frokostbuffet Lørdag ulige uger: 12.00-15.00 Søndag: Lukket VIS MERE