Formand for menighedsråd efter grimt hærværk på kirkegård: - Det er mangel på empati

Mange gravsten på kirkegården i Hadsund er i nattens mulm og mørke blevet vandaliseret med 666, et såkaldt Satan-tegn. Formand for menighedsrådet, Rita Moore (tv.) og sognepræst Winnie Huus, betragter en af de bevaringsværdige sten over kendte Hadsund-borgere, som er blevet vandaliseret. Foto: Henrik Bo