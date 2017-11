Gudrun Guldbæk: Der er enormt meget kø. Jeg bor herude i Aalborg Øst, og for år tilbage var det nemt at komme ud, men sådan er det ikke mere. Måske er det fordi, der er blevet bygget så meget med universitetet og UCN osv. På Sohngårdsholmvej er der også rigtig meget kø. Det er selvfølgelig altid værst i myldretiden, her ved 14-tiden er det ikke så galt.