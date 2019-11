Idémand bag Egholm-projekt: Landsby behøver ingen bro

Den relativt nye færge til Egholm kan så rigeligt opfylde behovet for transport til og fra øen, selv hvis man anlægger en naturpark og øko-landsby, fastslår manden bag projektet. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen mener derimod, at planen understreger behovet for en fast forbindelse over øen. Arkivfoto: Michael Bygballe.