Kommunen vil hjælpe pendlerne i landdistriktet: Sådan vil man gøre

AALBORG:Det skal være lettere at komme fra a til b for de 35 procent af kommunens indbyggere, der bor i landdistriktets byer og åbne land, når de eksempelvis skal på arbejde i Aalborg.

Det er en del af forslaget til en ny landdistriktspolitik, der er ude i høring, og som bl.a. vil forbedre forholdene for pendlerne og mobiliteten generelt for de 80.000 mennesker, der bor i landdistriktet.

Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) mener, at man i landdistriktet i aalborg Kommune har en for dårlig grad af kollektiv trafik. .Arkivfoto: Andreas Falck

Det skal ske ved en række greb. For eksempel vil man have fokus på gode cykelforbindelser mellem byerne samt at udvikle og udbygge mobilitetsløsninger i og mellem oplands- og landsbyer. Pendlerne vil man bl.a. også hjælpe ved at understøtte løsninger der kan styrke muligheden for at skifte transportmidler på rejsen fx pendlerpladser, knudepunkter samt tænke i mobilitetsløsninger koblet op på de trafikale korridorer ved Aalborgs bygrænse.

Ifølge sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) kan busserne fra landdistriktet køre til bygrænsen eksempelvis til det nye supersygehus, hvor den kommende+Bus rute kan samle passagerne op

- Vi skal til at tænke det helt anderledes med +Bus, og jeg tænker, at noget tyder på, at den trafikplan, som vi har i dag, hvor der er to klare dogmer nemlig, at alle busser skal omkring Kenendy Arkaden, og at alle skal have et stop i midtbyen, det er noget af det, som vi skal se på, for det er en forældet måde at se på det. Jeg tror, at opsamlingsteder og omstigninger godt kan lade sig gøre, hvis det kan frigive flere ture i landdistriktet, siger Mads Duedahl.

Han tilføjer, at ”det er en model, som politikerne kommer til at se nærmere på, når man laver en ny kollektiv trafikplan.

- Vi lægger op til at lave en kollektiv trafikplan, hvor vi betjener alle folk i kommunen bedre, fordi vi i dag kører efter nogle årtier gamle principper.

Man vil også se på yderligere investeringer i den kollektive trafik i landdistriktet.

- Det er klart, at det er også en vej frem, og det er en dyr beslutning at træffe. Men det er også noget af det, som vi tror holder liv i vores landdistrikter, ligesom det holder liv i landdistriktet, at vi ikke lukker skoler.

I budget 2020 har man investeret i at forlænge linje 1 fra Frejlev til Sønderholm.

Det kan blive bedre

- Altså en langt bedre busbetjening til landdistriktet, hvor man efter vores mening har en for dårlig grad af kollektiv transport.

Han fortsætter.

- Set ind i et rationelt regneark, så burde vi måske ikke lave en bus til Sønderholm eller Kongerslev, for vi kunne få mange flere med vores busser i midtbyen, men det er netop fordi, at vi prioriterer udviklingen af alle egne i kommunen. Vi prioriterer at opretholde et vist serviceniveau i hele kommunen.

Rådmanden peger også på, at NT’s flextur , hvor man kan booke en tur, der benytter sig af forskellige transportformer er et element.

- Vi kan jo ikke køre med store busser i alle egne af kommunen hvert tiende minut, men der er også flextrafik, en go more, delebilsordning og mulighed for at tage nogle busser nogen steder og taxaer. Hvis vi får det til at spille sammen, så er der gode muligheder.

Forsøg med el-delebiler

Man vil også se på forsøg med elcykler og el-delebiler placeret ved byens centrale mødested med mere.

En forbedring af mobiliteten i landdistriktet handler også om at informere bedre om de mulige, der allerede eksisterer.

- Mulighederne skal formidles bedre, og de skal måske også prioriteres anderledes.

Næstformand i LAK, Leo Helmer, mener, at man skal spille på mange tangenter, hvis mobiliteten skal blive bedre i landdistriktet. Foto: Kim Dahl Hansen

Tilfredse landsbyer

Hos LAK Aalborg er man generelt godt tilfreds med forslaget til en ny landdistriktspolitik, men i forhold til delene med bedre mobilitet i landdistriktet er det mere løst i kanten , mener man.

- Jeg tror ikke helt, at man er klar over, hvordan den skal skæres den der, men de store busser med de få personer, det er i hvert fald slut, det ved vi godt, der har vi været, og det går ikke rigtig, siger Leo Helmer, der er næstformand i LAK.

Han tror, at flere tiltag i samlet flok skal løfte mobiliteten i landdistriktet.

Flere tangenter

- Jeg tror, at man skal spille på flere tangenter. Man får mere mobilitet med elcykler, man kommer længere frem og tilbage. Men det kræver også, at vi får nogle cykelstier eller i hvert fald nogle trafiksikre forbindelser, hvor man kan cykle på.

Han tror også på el-delbiler.

- Flere boligselskaber har haft god succes med det, og det tror jeg også kunne være en ide, siger Leo Helmer.

Landsbybusser

Næstformanden foreslår også landsbybusser, som man lagde op til i mobilitetsplan 2040, som kommunen kunne købe, og at de kunne betjenes af nogle frivillige.

- Det kunne jeg godt se som en mulighed, så kunne de betjenes af nogle seniorjobbere, så man kunne ringe og få arrangeret et eller andet

Leo Helmer synes også godt om flex-ture.

-Men de skal måske highlightes noget mere.

Han er dog også enig med rådmanden i, at den kollektive trafik ikke er god nok i landdistriktet i dag.

- Det er den bestemt heller ikke.

LAK synes ellers godt om forslaget til en ny landdistriktspolitik.

Visionær politik

- De tidligere landdistriktspolitikker har været sådan nogle udgiftsbegrænsende politikker. De visioner, der var i dem, var næsten opfyldt, før de blev vedtaget, så det har været nogle meget billige politikker. Jeg synes, at den her er visionær, og den er ærlig, for man siger, at der er noget, som man kan gøre bedre, siger Leo Helmer.

For lidt om skoler

LAK savner dog lidt mere om skolestrukturen.

- Vi synes, at der står for lidt om skolelukninger og skolepolitik ude i landdistriktet, det kunne vi godt have ønsket os. Men det kunne måske komme med i en skolepolitik.

Leo Helmer ser også gerne, at landdistriktspolitikken evalueres.

- Men vi glæder os utrolig meget til at komme til at arbejde med de her ting sammen med landdistriktsforvaltningen og politikerne, for der er mange spændende ting med i det.