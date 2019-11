Modstand mod ny Burger King: Det bliver et helvede for os

NØRRESUNDBY:To store drive-in restauranter tæt placeret på hinanden er en meget dårlig cocktail mener beboerne omkring McDonalds i Nørresundby, hvor det i øjeblikket undersøges om der syd for restauranten, og det trafikerede kryds Forbindelsesvejen/Hjørringvej skal placeres en Burger King restaurant.

Der er allerede blevet opkøbt nogle huse i området, der nu er fraflyttet og står tomme, og beboerne er stærkt bekymrede, hvis planerne realiseres.

Det er ejendomsudvikleren Colosseum A/S, der vil etablere en Burger King i området. Firmaet har tidligere stået bag Burger King projekter i Hjørring og Frederikshavn, men placeringen i Nørresundby er forkert, mener beboerne.

Flere huse i området er nu opkøbt og står tomme. Foto: Peter Broen

- Vores største bekymring er selvfølgelig trafikken, for de kalkulerer med, at det vil give 2000 biler om dagen, som skal ind og ud igen, siger Lone Pagh, der bor på Krusemynte 1, der er placeret skråt overfor den placering, der nu arbejdes med.

Hun henviser til, at et teknisk notat fra Cowi fra 4. september i år viser, at en ny fastfood restaurant samt en anden lidt mindre trafikskabende funktion som eksempelvis en bager til sammen vil tiltrække en trafik på 2000 køretøjer pr. døgn, hvis al trafik til de nye funktioner er ny i området. Desuden viser gamle tal fra 2017 ifølge notatet, at der er en trafik på Hjørringvej på 12.500 køretøjer pr. døgn på hverdage. Ifølge notatet falder spidstimetrafikken for en fastfoodrestaurant senere end spidstimetrafikken for den øvrige trafik på Hjørringvej.

Lone Pagh oplever, at bilisterne allerede i dag bruger Krusemyntevej som en genvej.

Et helvede i forvejen

- Det er et helvede i forvejen, jeg har søgt om, at vi kan få vejbump eller noget andet, siger Lone Pagh, der peger på, at stemningen på et afholdt borgermøde om sagen viste bred modstand mod projektet.

Desuden oplever beboerne øget trafik på Rosenvænget i retning af Nørre Uttrup Skole, når kvarteres børn skal i skole.

- Busserne fra gymnasiet og bilerne fra de nye centre, der er kommet, bruger også den vej for at slippe for krydset. Det er en minimotorvej i forvejen, siger Lone Pagh.

Hun tror ikke at et lysregulering i krydset Rosenvænget/Hjørringvej, som anbefales i Cowi-notatet, vil løse problemerne.

Lone Pagh frygter, at det bliver svært at komme ud på Hjørringvej, da det i forvejen i spidsbelastningstidspunkter er svært.

Vi bliver spærret inde

- Vi bliver spærret inde af trafik.

Konsekvenserne vil ramme beboerne i området, mener hun.

- Det bliver et helvede for os herinde bagved, for de vil bruge det her, som en mini motorvej, som jeg kalder det for at undgå alt det der kaos i krydset.

Borgerne frygter, at de med en ekstra drive-in restaurant bliver spærret inde af trafik. Foto: Peter Broen

Lone Pagh undrer sig også over, hvis man rent politisk vil acceptere at placere en Burger King lige overfor Nr. Uttrup Skole.

- At bygge en Burger King 30 meter fra en skole, så kan man lige så godt tage børnene i hånden og gå over og spise frokost. Det hører ingen steder hjemme.

Lone Pagh kan i øvrigt fremvise en mail fra 30. oktober i år fra byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen (S), der peger på, at man har diskuteret placeringen i den socialdemokratiske byrrådsgruppe, der som bekendt har absolut flertal i byrådet, og her mener man ikke, at placeringen er den rigtige.

Miljøklassificering

Borgerne har ikke kunnet få svar fra kommunen på, hvordan en Burger King er miljøklassificeret og har i flere omgange bedt om svar.

- Man må da vide, hvad gruppe den hører under, og hvis det bare er en tre’er, så skal det ligge mindst 50 meter fra beboelse.

Borgerne frygter også, at værdien af deres ejendomme falder, hvis planerne realiseres. Lone Pagh vurderer, at familiens hus vil tabe op mod en halv mio. kr. i værdi.

Mulig erstatningssag

- Vi har i gruppen af borgere talt om, at hvis det kommer, så vil vi nok forsøge at få en advokat og kræve erstatning.

Hans-Henrik Carlsen, der bl.a. driver Carlsen Dykkercenter på Krusemyntevej 4, har sagt nej til at sælge til projektet.

Borgerne på Krusemyntevej oplever allerede en del trafik som følge af den nærliggende McDonalds. Foto: Peter Broen

For cirka to et halvt år siden henvendte udviklerne sig til Hans-Henrik Carlsen for at købe erhvervsbygningerne, men han er fast besluttet på ikke at sælge, da han så får højere udgifter til nye lokaler.

Det undrer Hans-Henrik Carlsen en smule, at der stadig rent planmæssigt tegnes inde på hans grund, selvom han har afvist at sælge. Der opereres nemlig med, at Krusemyntevej lukkes syd for Rosenvænget, og det indebærer, at der skal afstås et areal til en vendesløjfe.

- Hvordan vil de bære sig ad med det, vil de vælte bygningen.

Han sælger ikke.

De får ikke min grund

- De tegner stadig på min grund og får den ikke, de kan byde, hvad de vil, det må de selvom.

Hans-Henrik Carlsen peger på, at før Burger King projektet kom ind i billedet blev der for år tilbage arbejdet på at etablere en Rema1000 på grunden, som han ejer.

- Det var et usædvanligt flot, pænt og nobelt projekt, men kommunen ønskede ikke at lave om på lokalplanen, og det var det eneste, som det stod og faldt på.

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) er klar over borgernes bekymringer. Arkivfoto: Torben Hansen

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) har fuld forståelse for de bekymringer, som beboerne i området har i forhold til trafiksituationen.

- Vi er godt klar over deres bekymringer, og hvis de siger det, så tror jeg også, at de er reelle, siger by og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

I forhold til, at projektet skal kunne realiseres, når Hans Henrik-Carlsen ikke vil sælge ejendommen, peger han på, at udvikler skal kunne pege på en løsning på egen jord.

- Trafikforholdene er også en bekymring for det politiske udvalg, det kan vi godt melde ærligt ud, siger Hans Henrik Henriksen.

På nuværende tidspunkt er han lunken overfor projektet

- Jeg har da en skepsis i forhold til det, og det har jeg også givet udtryk for overfor udvikler. Den er svær, og man kan godt komme med nogle trafikmodeller, men vi ved også, at i det øjeblik, at folk sætter sig ind bag ved et rat, og jeg skal ikke undtage mig selv, så vælger man de nemme løsninger.

Borgerne i området oplever også, at mange benytter Rosenvænget som en smutvej til Hjørringvej. Foto: Peter Broen

an tilføjer, at hvis man lukker Krusemyntevej, som der i forarbejdet lægges op til, så finder trafikken et andet sted hen.

- Jeg tror, at der er nogle på parallelvejen til Forbindelsesvejen bagved, der vil opleve, at der er noget trafik, der forskyder sig derover.

Sagen har været vendt flere gange politisk, og der er skepsis, understreger rådmanden. Han peger på, at man har skelet til om en lysregulering ved indkørslen til Nr. Uttrup Skole kan løse problemerne.

- Det har også vejet med i det, og udvikler skal betale det trafiklys.

I forhold til hvorfor borgerne ikke kan få at vide, hvordan en stor Burger King restaurant miljøklassificeres, så man kender afstandskravet til beboelse, siger rådmanden.

- Det er jo min nabo miljø- og energiforvaltningen, der skal se på det, og jeg ved ikke, om der ikke er en akkumuleret effekt i forhold til, at der i forvejen ligger en McDonalds. Men det skal der jo redegøres for, hvis man går videre og laver en lokalplan for området.

Han erkender, at placeringen kan blive svær i forhold til de afstandskrav, der kan blive tale om alt efter, hvilken kategori, som restauranten placeres i.

Ikke begejstret

- Det er vi enige om, og du hører ikke begejstringen flyve ud af telefonen.

Beboerne frygter også for huspriserne.

- Det er svært at forholde sig til, og lægger der en oprydning i det her, og nu kan jeg komme til at genere nogen, men der er også noget af det hjørne i dag, der ser lidt stedmoderligt ud.

Men det er vel de færreste mennesker, der vil bo lige ved siden af to store drive-in restauranter, fordi det giver den trafik, det gør?

- Det generer noget trafik, og folk er sig selv nærmest, når de bevæger sin ind på sådan en matrikel, det kan vi også se.

Skole versus fastfood

Placeringen af en fastfood restaurant lige overfor en stor folkeskole, er også noget, som rådmanden tygger på i sagen.

- Jeg deler den bekymring, men der har vi jo også selv en opgave som forældre i at opdrage vores børn.

Rådmanden kender ikke begrundelsen for, at kommunen i sin tid ikke ville være med på at placere en dagligvarebutik på placeringen. Til gengæld erkender han, at man har arbejdet med Burger King projektet i flere år.

- Hvis man skal spole helt tilbage, så ligger der en vurdering fra trafik & veje hos os, der siger, at det er et møgelendigt sted at lægge en Burger King, men så har der været et pres fra forskellige kanter, og nu er vi i lokalplanovervejelserne.

NORDJYSKE Medier har forsøgt at få en kommentar fra Colosseum A/S, men selskabet har ingen kommentarer til sagen, så længe den politiske proces er i gang.