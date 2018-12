Venstres leder i Aalborg, sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) kritiserer sammen med en række politikere i byrådet, Aalborgs kommunaldirektør, Christian Roslev, for at sige, at byrådet er blevet orienteret i sagen, når byrådet ikke er blevet orienteret om det omstridte håndskrevne dokument. Arkivfoto: Martin Damgård