Spærring er snart væk: Tæmmet vandløb får frit løb efter 250 år

Uden spærring og med nye gydepladser over fire-fem km bliver Tostrup-Restrup Å et godt gyde- og opvækstområde for fisk som ørred, vurderer projektleder Klavs Frederiksen (th), der her ses sammen med rådmand Lasse P. N. Olsen ved et genopretningsprojekt i Vidkær Å. $ID/NormalParagraphStyle:Arkivfoto: Michael Koch Svenn Hjartarson Fotograf / Photographer