En forlængelse af Algadekarréen er en af de muligheder for at skabe en større torveplads, politikerne i by- og landskabsudvalget i dag skal overveje. Løsningen indebærer, at Bredegade 10 - den grå - og 12 - den gule midt på torvet - nedrives og erstattes af en enkelt bygning.Foto: Lars Pauli