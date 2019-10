Toppolitiker om V-rådmands forslag: - Det er politisk plat

AALBORG:Mens borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) gerne vil se på forslaget fra Venstre om, at borgmesteren skal have ansvaret for beskæftigelsesområ...

Bliv abonnent på nordjyske.dk - helt uden binding! Prøv 30 dage gratis Herefter kt. 99 -/måned.

Prøv gratis i 30 dage Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus