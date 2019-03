Venstre og skolerådmand Tina French Nielsen (V) vil have skoleforvaltningen friholdt i forhold til at bidrage til det 133,5 mio. kr. store sparekatalog til budget 2020. I forvejen er skoleforvaltningen nemlig ved at finde besparelser for 30 mio. kr. i 2020. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier