Venstre har valgt ny spidskandidat i Aalborg

AALBORG:Venstre er klar med spidskandidaten til kommunalvalget i 2021 i Aalborg.

På et opstillingsmøde mandag aften i Utzon Center i Aalborg blev Jan Nymark Thaysen (V), der i dag er gruppeformand for partiet, valgt til partiets nye spidskandidat og politiske leder.

Det sker efter at partiets politiske leder sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V), der har været Venstre politiske leder indtil nu, i begyndelsen af oktober meldte ud, at han - i stedet for at satse på borgmesterposten i Aalborg Kommune - går efter at blive ny formand for regionsrådet i Region Nordjylland ved næste valg.

NORDJYSKE Medier talte med den nye spidskandidat Jan Nymark Thaysen.

- Det er fantastisk, der var fuld hus i Utzon Center, og selvom det var afgjort, så var folk mødt frem. Optimismen bobler, de tror på, at det her kan lade sig gøre, sagde Jan Nymark Thaysen.

Han er klar med en ny programerklæring.

- De liberale kerneværdier kommer mere i fokus, og der kommer mere fokus på den økonomiske styring af Aalborg Kommune, siger Jan Nymark Thaysen.

Kun en kandidat meldte sig på banen, nemlig Jan Nymark Thaysen, som dermed skal bide skeer med Aalborgs nuværende borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), der allerede er klar som spidskandidat for Socialdemokratiet.

- Jeg tror på, at jeg kan slå ham i 2021, siger Jan Nymark Thaysen

V-politikeren, der er landinspektør af uddannelse, fik 1583 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017 og er i gang med sin anden byrådsperiode.

Når Jan Nymark Thaysen ikke passer de politiske poster, så passer han jobbet som marketingchef hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon.