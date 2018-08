Motorcyklisterne var via Facebook blevet inviteret til et Awwer Haw Mc-træf, hvor der skulle fortælles "løwn-historier", hygges, vises mc'er og sparkes dæk. Efter en time ruller de fortsat ind på pladsen ved Vesterhavshytten i Agger, og der begynder også at dukke nogle skinnende veteranbiler op. Foto: Diana Holm