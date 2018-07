Ahmann bedst på sløjt AaB-mandskab

Kampfakta

Mål: 1-0 Dame N’Doye (6. minut), 2-0 Dame N’Doye (15. minut), 3-0 Dame N’Doye (22. minut), 4-0 Viktor Fischer (90. minut)

Advarsler: Robert Skov, FC København (59. minut)

Dommer: Michael Tykgaard (middel)

Tilskuere: 12.012

Opstillinger

FC København (4-4-2): Jesse Joronen - Peter Ankersen, Denis Vavro, Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen - Robert Skov (Jan Gregus, 81. minut), Carlos Zeca, Rasmus Falk (Carlo Holse, 75. minut), Nicolaj Thomsen - Dame N’Doye (Kenan Kodro, 69. minut), Viktor Fischer

AaB (4-5-1): Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg, Jakob Ahlmann - Kasper Kusk, Magnus Christensen, Rasmus Würtz (Filip Lesniak, 64. minut), Oliver Abildgaard (Pavol Safranko, 73. minut), Rasmus Thellufsen (Kasper Risgård, 57. minut) - Jannik Pohl

Kampen kort

6. minut: Mål. FC København kommer foran 1-0, da Viktor Fischers indlæg går mellem benene på Jores Okore, og så kan Dame N’Doye nemt skubbe bolden i mål.

15. minut: Mål. FC København bringer sig foran 2-0, og igen er målscoren Dame N’Doye. Kristoffer Pallesens mislykkede clearing rammer Magnus Christensen, så bolden dumper ned for fødderne af N’Doye.

22. minut: FC København er tæt på at score igen, men denne gang må Viktor Fischer se sit forsøg prelle af på stolpen.

23. minut: Mål. 3-0 til FC København, da Dame N’Doye med et flot hovedstød fuldender sit hattrick.

40. minut: Stor chance til FC Københavns Nicolaj Thomsen, men han må se sin hælafslutning blive reddet af AaB-målmand Jacob Rinne.

90. minut: Mål. Viktor Fischer gør det til 4-0 for FCK.