Det vakte opsigt, da Italien forbød skibet Aquarius - med mere end 600 migranter ombord - at anløbe en italiensk havn. Men det er foreløbig eneste gang, at der er sket. Siden er der kommet flere skibe med migranter til Italien. Her er et skib fra den italienske kystvagt, der har sejlet migranter til Catania på Sicilien. Foto: Salvatore Cavalli/AP/Ritzau Scanpix