11-årige Emma Kjær Nielsen står normalt ikke på løbehjul, men mandag var det svært at lade være, da den nye aktivitetsplads foran DGI-huset i Aabybro blev åbnet. - Jeg synes, det er rigtig fint, for så er der mere, man kan bruge uden for hallen, i stedet for at det kun er indenfor, siger hun. Foto: Lars Pauli