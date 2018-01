Broen IIII: Hvad handler alt dette her om?

TV-DRAMA: "Broen IIII - afsnit 5"

- Jeg ved det, siger Henrik Sabroe til allersidst i dette afsnit.

Jamen det er da glimrende, Henrik. For jeg aner intet.

Jovist synes jeg, at det er ganske spændende at følge med i dette kriminaldrama. Altså så længe jeg sidder og ser på det. Men når hvert afsnit er over...