- Der er mange, der ikke ved, at sprayen også er en forstøver. Det betyder, at man også selv kan få noget af det støv, der kommer fra sprayen ind i øjnene, forklarer Christian Østerby, der står for jagtafdelingen hos Almas Park og Fritid i Brønderslev. Forretningen sælger peberspray til privatpersoner. Foto: Henrik Louis