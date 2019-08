Ældre er utilfredse med, at nyt plejecenter droppes: - Det er tåbeligt at renovere så gammelt et hus

Margrethelund blev taget i brug i 1976. Det er nu planen, at man vil beholde ydervæggene, men bygge det totalt om indvendigt. Planen er, at det vil byde på 80 store og små boliger, når det står klar. Samlet kommer det til at koste kommunen 8 millioner kroner. Det er planen, at projektet skal gennemføres i etaper, så det endelige projekt vil tidligst være gennemført i 2023. Arkivfoto: Ole Torp