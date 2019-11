Amerikaner udlever drømmen om egen virksomhed i lille nordjysk landsby

HALLUND:Katten har god tid til at slikke pelsen, mens den sidder midt på hovedgaden i den lille landsby med 308 indbyggere øst for Brønderslev. Men forleden måtte den udsætte vaskeriet og slå over i galop, da op mod 150 gæster kiggede ind i byens nye butik, Flat Cap Furniture, der ligger i byens tidligere købmandsbutik.

Den 26-årige amerikaner Niall Williams står bag butikken sammen med sin kone, danskeren Sanne Williams.

Jeg har sat den gamle købmandsbutik i stand og bruger den nu som showroom for mine designmøbler Niall Williams, Møbelsnedker

- Jeg har sat den gamle købmandsbutik i stand og bruger den nu som showroom for mine designmøbler, fortæller Niall Williams, der har sit eget værksted i udkanten af byen. Her på en nedlagte landejendom er der plads til værktøj i laden, to børn i stuehuset - og katten i indkørslen.

Hele familien bakker op om Niall Williams’ drøm om at blive selvstændig. Så nu har han taget springet.

12





















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Længe undervejs

- Jeg har faktisk bygget det op lige så stille i flere år, mens jeg har haft arbejde i Aabybro. Men nu har jeg sagt mit arbejde op, for jeg klar til at satse, siger Niall Williams.

Når det har taget flere år at bygge firmaet op, er det fordi, han ikke er uddannet snedker, men har lært sig håndværket helt fra bunden med videoer på YouTube, samt at han ikke har villet tage banklån.

- Jeg har det bedst med at det går stille og roligt, så både jeg, familien og økonomien kan følge med. Min første drøm var at blive selvstændig, og den har jeg nået nu. Min næste drøm er at kunne skabe arbejde til et par ansatte, så jeg ikke altid skal gå alene på værkstedet, fortæller Niall Williams.

Amerikansk drøm og rødder

- Mange amerikanere kan godt lide tanken om at få deres egen virksomhed og bygge noget op. Det synes jeg også er rigtig dejligt, siger Niall Williams, der snakker godt dansk med accent.

I stuen vidner en avisforside fra Chicago Tribune dagen efter japanernes angreb på Pearl Harbor om, at han både er glad for historie og stolt af sine rødder, der er amerikanske og irske.

- Når jeg besøger familien, holder vi gamle traditioner ved lige og synger de gamle irske sange sammen, fortæller Niall Williams.

Men i hverdagen har han nu travlt med at designe nye møbler i massivt træ.

Omhyggeligt arbejde

- Jeg designer selv en del af møblerne, men kunderne kan komme med deres egne rettelser, ønsker eller design, for jeg laver også møbler på bestilling, fortæller Niall Williams og klargør en larmende elektrisk sav.

Mens han saver i en massiv egeplanke, lusker katten ind på nabomatriklen.

- Jeg er glad for skæve vinkler i designet og går meget op i finish og flotte samlinger. Jeg kan godt lide, når det ser ud, som om en bordplade svæver lidt over bordbenene, og så kan jeg også godt lide træets samspil med messing, fortæller Niall Williams, der nu efter åbningen af hjemmeside og showroom har fået endnu mere at se til.

- Frem til jul er jeg i showroomet hver lørdag mellem 10 og 14, for selv om jeg har ordrer til tre måneder i bogen, vil jeg meget gerne have endnu flere, siger Niall Williams, mens katten vender tilbage til indkørslen.