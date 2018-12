Madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole er blevet fuldstændig brudt op. Det oprindelige problem med lokalet opstod på grund af problemer med kloakeringen, der gjorde, at rotter har kunnet komme under gulvet. Det er derfor blevet undermineret og gravet helt op for at forbedre det nu. Samtidig med lokalet får en overhaling kommer der også ny ventilation, som også sikre bedre indeklima.