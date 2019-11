Formand afviser fusk efter fejl i hal-tilskud: - Vi er rigtig kede af hentydninger og rygter

DRONNINGLUND:I en sag om forkerte og for store haltilskud i årevis til tre haller i Brønderslev Kommune, tager formanden for en af hallerne nu bladet for munden.

- Det er ikke en fejl, som vi har lavet. Det er kommunen, der forvalter tilskuddene, og den har kendt til tallene i årevis. Vi er rigtigt kede af hentydninger og rygter om, at vi skulle have fusket med tallene. Vi har ikke gjort noget ulovligt eller lavet fejl, men blot fulgt en meget gammel praksis om, at en haltime er 50 minutter. Det er en praksis, som ingen reelt ved, hvornår der er opstået, siger formand for hallerne i Dronninglund, Christen Bager, og gætter på baggrunden.

- Jeg har snakket med en af de ældre herude i hallen, og han fortæller, at der for mange år siden var så stor rift om tiderne i hallen, at klubberne fik besked på, at de ikke længere kunne få en hel time, men kun 50 minutter i hallen, og så har det måske bredt sig derfra, siger Christen Bager.

Ingen ved præcist, hvor store forkerte tilskud de tre haller i Dronninglund, Hjallerup og Klokkerholm i alt har fået ved at afregne en time for hver 50 minutter, mens andre har regnet med 60 minutter. Kommunen har ikke har regnet på beløbet.

- Jeg har heller ikke noget skøn over det samlede beløb. Men på bare et år er det mere end 300.000 kroner, siger Christen Bager, der også er træt af at være under det, som han opfatter som beskydning fra idrætslivet i kommunens vestlige del.

En krig mellem øst og vest

- Jeg er skuffet over formanden for Idrætssamvirket Brønderslev, Søren Krog, når han i bombastiske vendinger i avisen kræver fejlen rettet her og nu. Hvorfor har han ikke kontaktet os eller nogen af de lokale foreninger for at drøfte hele problematikken, spørger Christen Bager og fortsætter:

- Det virker det som om, samvirket kun går efter at ramme de tre haller, hvor der dagligt gøres et kæmpearbejde for hundredvis af idrætsudøvere. Men det hænger måske sammen med, at der i samvirkets bestyrelse kun sidder folk fra kommunens vestlige del, siger Christen Bager.

Sagen om de forkerte tilskud er sendt i byrådet, der nu skal tage stilling til, hvilke konsekvenser fejlen skal have, og hvor hurtigt alle skal overgå til at beregne efter, at en haltime er på 60 minutter.

Men selv om Christen Bager, ud over at være halformand, også er medlem af byrådet for Socialdemokratiet, får han næppe lov til at være med, når byrådet træffer beslutning.

Har en mening - udenfor døren

- Jeg skal nok udenfor døren, da jeg også er halformand. Men jeg vil gerne sige, at Dronninglund-Hallerne er helt indforstået med, at der skal ske en timemodulharmonisering, så alle haller stilles lige. Vi er bare ikke enige med idrætssamvirket i, hvordan og hvornår det skal ske, siger Christen Bager, der glæder sig til at få sagen afgjort, så alle kan komme videre.

- Men hvis Dronninglund-Hallerne skal betale alle pengene tilbage, ryger vi på røven. Vi har næsten ikke andre muligheder, end at sætter prisen for leje af hallen op, eller i værste fald måske fyre en medarbejder, så jeg håber meget på, at fornuften sejrer, siger Christen Bager.