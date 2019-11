Green Team mødes hver torsdag til oprydning, reparationer og mandfolkesnak

THISE:Tre mænd er i gang med at løsne nettene fra fodboldmålene og pakke dem ned for vinteren. Én er ved at feje udenfor, en anden bekæmper muldvarpe, og en tredje rydder op i ”Lungeklinikken”, som rygepavillonen kaldes.

Hver torsdag formiddag mødes en gruppe mænd for at hygge sig sammen i ”Green Team” hos Thise IF. Siden august har mændene mødtes hver uge i klubhuset for at holde foreningens bygninger og arealer rene og i god stand.

Willy Jensen sørger for, at parkeringspladsen holdes fri for nedfaldne blade. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det hele startede med, at et par stykker fra foreningens fodboldafdeling spurgte, om vi ville være med til at aflaste bestyrelsen lidt med noget praktisk arbejde - og så gik vi bare i gang og blev hurtigt udnævnt til at være ”Green Team”. Vi sørger for, at der er pænt og velholdt både inde i og uden for klubhuset med småreparationer, malearbejde, græsslåning og meget andet forefaldende arbejde. Når det bliver for koldt til at være udenfor, så er der vægge, gerigter og andre ting, der skal males, forklarer Egon Jensen fra gruppen.

- Vi plejer at være 11, men i dag er der kommet et par stykker mere for første gang. De fleste er tidligere fodboldspillere eller har på anden vis haft berøring med klubben, og de fleste er efterlønnere eller pensionister. Vi har for eksempel en med, som ikke har boet i Thise i 30 år, men som kommer kørende hertil hver torsdag for at opleve vores fællesskab og sammenholdet omkring det at give en hånd med.

Når vejret bliver for kedeligt, er der også altid opgaver at lave indendørs. Jørn Borup Nielsen er på dagens malerteam. Foto: Kim Dahl Hansen

Teamet mødes om torsdagen kl. 9 og spiser rundstykker - som de selvfølgelig selv betaler. Så får vi en omgang mandfolkesnak, griner Egon Jensen. De aktuelle opgaver fordeles efter kompetencer og ønsker, og så bruges de næste timer på vedligehold, småreparationer og forskønnelse, inden gruppen igen samles og slutter dagen af med en enkelt øl.

Ønsker flere opgaver

- Det er en ordning til gavn for alle, både Green Teams medlemmer og klubben. Og vi er faktisk så mange nu, at vi næsten mangler opgaver, så vi er begyndt at kigge os rundt i byen for at se, om vi kan hjælpe andre steder. Vi kunne eksempelvis godt hjælpe med at sætte udkigstårnet i bakkerne og legepladsen i stand, siger Egon Jensen.

De kvikke bemærkninger fyger fra side til side, der grines og drilles konstant.

- Det er godt nok ikke meget, du får udrettet i dag, lyder en af bemærkningerne til Egon med tydelig henvisning til, at koordinatoren tager sig tid til at snakke med pressen.

- Jamen vi kan da ikke allesammen sidde og se på maling, der tørrer, svarer han.