Julelys er droppet i Brønderslev: Nu samles der penge ind

Handelschef i Brønderslev Handel, Lars Bisgaard, stod for at styre mødet. Her blev realiterene i forbindelse med de sidste to års julelys præsenteret for de fremmødte, og man forsøgte sammen en løsning på problematikken i år. Man vil forsøge at samle penge ind og finde støtte hos virksomheder til arbejdskraft. Foto: Henrik Bo