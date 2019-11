Skævt fortov sætter stopper for gåtur: 94-årig har ventet i årevis på at fliser bliver rettet op

HJALLERUP:Det ligger ikke til 94-årige Birthe Marie Steffensen sådan at give op. Men når hun med et fast greb om rollatoren har kæmpet sig ud til fortovet langs Grandisvej, mister hun modet. Til højre og venstre er der udsigt til fald, brækkede knogler og sygehusophold.

- De mange store træer har helt ødelagt fortovet. Fliserne ligger meget ujævnt, og de forskudte kanter er tit skjult af visne blade, som er glatte, når det er vådt. Nogle af fliserne vipper også, så jeg ikke tør at gå der længere, siger Birthe Marie Steffensen.

Birthe Marie Steffensen er bange for at falde. Ledsaget af to mand fra Nordjyske vover hun sig dog ud for at vise, hvor der er problemer. Foto: Kim Dahl Hansen

- For seks år siden, da jeg var 88 år, lavede jeg en underskriftsindsamling for at få fjernet træerne og fortovet gjort jævnt. Næsten alle beboere på vejen skrev under. Men efter jeg afleverede underskrifterne, er der ikke sket noget som helst, siger Birthe Marie Steffensen.

Et arbejdsomt liv for familien

Bortset fra 45 minutters rengøringshjælp hver tredje uge, klarer Birthe Marie Steffensen sig selv med lidt hjælp fra nogle af de 11 børn og 39 børnebørn, hun har fotos af i stuen. Her kan hun se på minderne fra et langt og arbejdsomt liv.

Turen fra hoveddøren til fortovet går fint. Men Birthe Marie Steffensen tør ikke gå på fortovets skæve fliser, der nogle steder vipper og har høje kanter. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun har en god hukommelse, men også lidt problemer med sit hjerte og sukkersyge. Lægerne anbefaler daglige gåture.

- Jeg har ingen appetit, for jeg bevæger mig ikke ret meget og får ingen frisk luft, når jeg ikke kan komme ud. Nu er det snart to år siden, jeg sidst har været ude at gå, siger Birthe Marie Steffensen.

- Jeg har også prøvet at gå ude på selve vejen, men den hælder for meget, og så er jeg bange for bilerne, fortæller Birthe Marie Steffensen.

Store træer langs Grandisvej er med til at ødelægge fortovet, så Birthe Marie Steffensen de seneste to år ikke har gået tur. Foto: Kim Dahl Hansen

- Jeg ville bare så frygteligt gerne kunne gå hen til Rema 1000, der ligger en halv kilometer væk, og købe en liter mælk, så min datter i Asaa ikke behøver at skulle køre. For hun har ikke selv bil og skal låne sig frem, hver gang hun skal hjælpe mig, siger Birthe Marie Steffensen.

Løfter er ikke indfriet

- Kommunens vejformand var her før skolernes sommerferie for at vurdere fortovet. Da han så de værste steder på fortovet, sagde han, at det skal vi have ordnet nu, og resten af fortovet må vi have ordnet til næste år. Men ligesom for seks år siden er der ikke sket noget som helst, siger Birthe Marie Steffensen.

Vejformand Palle Dam erkender, at der store problemer med Grandisvej.

- Om tre-fire år skal der måske laves kloakseparation på Grandisvej, og så kunne det måske være en ide at fælde træer og lave fortov i den ene side og lade træerne stå i den anden side, siger Palle Dam og erkender, at en ventetid på tre-fire år er lang tid, når man er 94 år.

- Vi er på sagen, men vi har ingen penge til at gå i gang her og nu. Jeg vil dog gøre det jeg kan, for at Grandisvej kommer højt på vores prioriteringsliste allerede næste år, siger Palle Dam uden at ville love noget.

Fra sit køkkenvindue kan Birthe Marie Steffensen se ud til et foderbræt og en hæk. I det lidt trange og mørke køkken er der skaffet plads til et par store, specielle stole og et stort tv.

Nødkaldeanlæg og telefon er indenfor rækkevidde, men allerhelst ville hun gerne bare kunne gå en lille tur.

- Så ville jeg nok få mere appetit, og den friske luft og snakken med naboerne ville også være godt for mig, siger Birthe Marie Steffensen.