Semaiskolen er i landlige rammer omkring Serritslev. Det er en skole med plads til forskelle og fokus på, hvordan det enkelte individ kan hjælpes bedst muligt. Man vil ikke tvinge en 9. klasse eksamen ned over alle, men i stedet forsøge at skabe de bedste rammer for udvikling og et godt fundament til at stå på egne ben efter endt ophold. Skolen tager imod unge fra alle dele af landet.Foto: Peter Broen