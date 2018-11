Hellevadlunds fremtid blev et varmt emne på byrådsmødet. Nærmest samtlige, der fik ordet, mente, at man fik brug for pladserne i fremtiden i Brønderslev Kommune. Selvom flere var uenige om beslutningen mht. Hellevadlund, var flertallet for, at tryghedspladser ikke længere er et begreb, man skal bruge i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Jesper Thomasen