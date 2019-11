Byggeri kan udrydde truet fugl: Det er det sidste sted i Danmark, toplærken yngler

HIRTSHALS:- Cirkuspladsen i Hirtshals er det eneste sted i Danmark toplærken yngler. Det kan fjerne arten helt fra Danmark, at man vil bygge et nyt lægehus på pladsen, siger lokalformand Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hjørring.

Sammen med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland har Danmarks Naturfredningsforening gjort indsigelse mod forslaget til kommuneplanændring og ny lokalplan for et nyt lægehus på Hirtshals centrale ubebyggede plads.

- Det er trist, at man vil placere et lægehus på stedet, hvilket vil gøre et stort indhug i toplærkens levested. Der vil blive megen trafik, så placeringen er meget uegnet i forhold til toplærken. Lægehuset kan jo bygges et andet sted, siger Jørgen Jørgensen.

- Cirkuspladsen i Hirtshals er åbenbart en perfekt biotop for toplærken. To-tre toplærker holder til på pladsen, men har ikke ynglet de seneste to-tre år. Hvorfor ved vi ikke. Måske er forholdene langsomt blevet forværret.

Stedet her er det eneste i Danmark, hvor toplærken yngler - nu skal der bygges et nyt lægehus omtrent på grunden. Arkivfoto: Claus Søndberg

Hjørring Kommune søgte om 14,4 millioner kroner fra en pulje fra Sundheds - og ældreministeriet til et nyt centralt beliggende lægehus i Hirtshals, men fik ”kun” 9,5 millioner kroner. Efter debat i byrådet bevilligede et flertal de resterende penge. Huset skal huse eksisterende praktiserende læger og være med til at trække nye til.

Teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget har begge givet grønt lys for at sende lægehuset ud i offentlig høring i otte uger på trods af indsigelsen fra DN og DOF. Lægehuset skal efter planen ligge i den sydøstlige ende af Cirkuspladsen - nabo til det tidligere Hirtshals Rådhus.

- Vi synes, at lægehuset er et godt projekt og vi håber, at toplærken finder et andet sted eller fortsat vil bruge den resterende del af Cirkuspladsen, siger formanden for teknik og miljøudvalget, Søren Smalbro (V).