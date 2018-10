Convert fra Thy rykker på genbrug: Bager måtter af avispapir

Tirsdag 9. oktober sker det endelig - ovnen virker og den første produktion af en isoleringsmåtte af avispapir gennemføres. Her er medarbejderne i gang med at kvalitetstjekke materialet. I baggrunden ses en delegation fra Sydafrika, der er på besøg for at overveje, om de skal investere i denne form for teknologi. Fra venstre Hartmut Pousset, Henning Bang, Henning Møller og Kim Andersen. Foto: Diana Holm